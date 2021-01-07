بسبب كورونا.. إغلاق المساجد فى لبنان ابتداء من اليوم

قررت السلطات اللبنانية إغلاق جميع المساجد في لبنان ابتداء من صباح الغد الخميس، حرصًا على حياة المصلين في ضوء تفشي وباء كورونا.وذكرت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان – في بيان لها الليلة – أن قرار إغلاق المساجد جاء بعد التشاور مع أهل الخبرة من الأطباء والمتخصصين واستنادًا إلى المعطيات الصحية وبعد التنسيق مع الجهات الرسمية المكلفة بالتعامل مع تفشي وباء كورونا.وأشارت إلى أن الإغلاق المؤقت للمساجد يأتي انطلاقًا من المصلحة الشرعية وفق القاعدة الفقهية في الحديث النبوي الشريف لا ضرر ولا ضرار، داعية الجميع إلى الالتزام بهذا القرار حفاظًا على أرواح الناس المُصانة شرعًا، على أن تؤدى الصلوات في المنازل، ويستمر نداء الآذان في المساجد.وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت قبل يومين الإغلاق العام الكامل في كافة أنحاء البلاد ابتداء من الخميس وحتى أول شهر فبراير المقبل، مع فرض منع التجول وذلك في سبيل كبح انتشار الوباء، وفي ضوء الاكتظاظ الشديد داخل المستشفيات لا سيما في وحدات العناية المركزة وبلوغ معظمها الحدود الاستيعابية القصوى من المرضى المصابين بالفيروس الذين تتطلب حالتهم عناية طبية فائقة.