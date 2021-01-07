فرحة الشناوى.. أكبر باحثة فى الخلايا الجذعية ضمن المعينين بمجلس النواب

هي أول سيدة تتولي منصب عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، وأول سيدة تشغل منصب نائب رئيس الجامعة، إنها الدكتورة فرحة الشناوي، أحد أكبر المتخصصين في أبحاث الخلايا الجذعية جاءت ضمن قائمة المعينين في مجلس النواب من رئيس الجمهورية، والمقرر انعقاد جلسته الافتتاحية يوم 10 يناير.تحظى الدكتورة فرحة الشناوي، بتاريخ طويل من العمل الأكاديمي، فهي أحد المتبنين لفكرة إنشاء برنامج مانشستر الطبي من خلال شراكة بين كلية طب المنصورة وجامعة مانشستر الإنجليزية، والذي أصبح من أنجح البرامج التعليمية في مصر، كما أسست مركز أبحاث الخلايا الجذعية والحبل السري.كرمها السفير الفرنسي بالقاهرة، وحصلت على وسام «ضابط عظيم» من فرنسا، وهو أعلى وسام يمنح للعلماء، وتولت منصب مقرر المجلس القومي للمرأة. لإسهاماتها فى تبنى قضايا المرأة والعمل المستمر على تأهيلها.حصلت «الشناوي» على العديد من الجوائز العلمية من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية من أهمها: «جائزة الدولة التشجيعية عام 2000 فى مجال العلوم الطبية المتطورة من أكاديمية البحث العلمي، وجائزة فارس عام 98 من الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، وجائزة ضابط عظيم من الحكومة الفرنسية عام 2017».كما حصلت الدكتورة فرحة الشناوي على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال احتفالية المرأة المصرية لتكريم الأم المثالية؛ نظرًا لإسهاماتها وسيرتها ومسيرتها العلمية العالمية الرائدة، وكذلك في المجال الاجتماعى وخدمة وتنمية المرأة في عام 2018.