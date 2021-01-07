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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الأمريكية تنقل نائب ترامب لمكان آمن «خارج الكابيتول»

الخميس 07/يناير/2021 - 12:31 ص
مايك بنس
مايك بنس
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أجلت الشرطة الأمريكية مايك بنس، نائب الرئيس دونالد ترامب، وهو رئيس مجلس الشيوخ في الوقت نفسه، إلى مكان آمن "خارج الكابيتول"، وذلك بعد استمرار حالة من الفوضى في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن بعد اقتحام أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول (الكونجرس).

وتجمع الآلاف من أنصار ترامب المحتجين الغاضبين في المنطقة المحيطة بمقر الكونجرس - في وقت سابق اليوم - للاحتجاج على نتائج انتخابات 3 نوفمبر الماضي والتي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن على ترامب.

وارتدى الكثير من المتظاهرين أغطية رأس حمراء، تأييدا لترامب والحزب الجمهوري، وحملوا أعلامًا كتب عليها اسم "ترامب"، بينما لم يرتد الكثير منهم أقنعة الوجه على الرغم من الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بكورونا بالولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وجه كلمة إلى أنصاره الجمهوريين - في وقت سابق اليوم - دعاهم فيها للتوجه إلى مقر الكونجرس، حيث كان اليوم موعد مصادقة الكونجرس على فوز بايدن، وأضاف ترامب "سوف نسعى لمنح الجمهوريين الفخر والجرأة التي يحتاجونها لاستعادة بلادنا".

وبذل ترامب محاولات، لم تحظ بالنجاح، من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ست ولايات كانت مسرحا لمنافسة شرسة بين ترامب وبايدن، قدم فيها ترامب طعونا قضائية زاعما حدوث تزوير ومخالفات في الانتخابات مما أدى إلى "سرقتها" على حد وصفه.

وطلبت نانسي بيلوسي تدخل الحرس الوطني لإخلاء المتظاهرين عن الكابيتول، كما أفاد النائب الجمهوري تيم بيرتشيت بحدوث إطلاق نار اليوم لم يعرف مصدره على الرغم من حظر استخدام الأسلحة في المدينة.

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