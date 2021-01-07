سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 7-1-2021
الخميس 07/يناير/2021 - 05:56 ص
منة سالمطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 7-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية والأجنبية، حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي وفقًا للبنك المركزي المصري للشراء 4.23 جنيه وللبيع 4.29.
ونستعرض لكم في هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس، بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
على المستوى المحلي، تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري وفي بنك الإسكندرية، بينما استقر في بنك عودة للشراء، وفي بنك قناة السويس.
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.
ونستعرض لكم في هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس، بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
على المستوى المحلي، تراجع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري وفي بنك الإسكندرية، بينما استقر في بنك عودة للشراء، وفي بنك قناة السويس.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 7-1-2021 في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك عوده
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كما يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.