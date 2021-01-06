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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

السيرة الذاتية لـ"كابيتانو" الأهلي حسام غالي بعد تعيينه بمجلس النواب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:52 م
حسام غالي
حسام غالي
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ضمت قائمة أسماء المعينين بمجلس النواب، اسم حسام غالي، نجم الأهلي والمنتخب السابق، والملقب بـ"الكابيتانو".

وبدأ حسام غالي مشواره في النادي الاهلي موسم 2000/2001، ليسطع بريق اللاعب الشاب وقتها بعد التألق مع "المارد الاحمر"، وأحراز بطولة دوري ابطال أفريقيا في نفس الموسم، ليدخل ضمن أهتمامات كبار أوروبا، ويرحل موسم 2003/2004 إلي فينورد الهولندي ليلعب مع الفريق في ثلاث مواسم، 55 مباراة ويسجل ثلاث أهداف ويصنع 5.

ليرحل بعدها "الكابيتانو" إلى توتنهام الإنجليزي لمدة موسم واحد، توقع الجميع أن يتألق غالي وقتها مع "الديوك" لكن الحادث الذي قام به في مباراة فولهام، جعل مارتن يول المدير الفني لتوتنهام يعرض حسام غالي للبيع، ولعب غالي مع توتنهام 34 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 6.

وغادر غالي "السبيرز" معارًا إلى ديربي كونتي الإنجليزي، ليلعب موسم 2007/2008 بقميص الفريق، 16 مبارة خلال الموسم.
وعاد غالي في الموسم التالي لتوتنهام ولكن لم يلعب أي مبارة مع الفريق طوال الموسم، ليقرر الرحيل إلى نادي النصر السعودي موسم 2009/2010 ليلعب مع الفريق 13 مبارة سجل خلالها هدف واحد.


ليعود حسام غالي بعدها إلى النادي الاهلي مره أخري بعد مسيرة أحتراف كبيرة أستمرت 7 مواسم، ليكتب التاريخ مع "المارد الأحمر" ويتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمره الثانية عام 2012، كما توج بالدوري مواسم 2011/2010، وبطولة السوبر عام 2011.

ليرحل بنهاية موسم 2012/2013 إلى ليرس البلجيكي لمدة عام علي سبيل الإعارة، ليلعب مع الفريق 32 مباراة سجل خلالها هدف واحد.

ليعود في موسم 2013/2014 إلى الإهلي مره أخري ليتوج معه ببطولة كأس الإتحاد الإفريقي عام 2014، ويتوج بالدوري مرتين موسم 2015/2016،2016/2017، كما توج بكأس مصر عام 2017، وتوج بكأس السوبر مرتين موسم2014/2015،2015/2016.

ولعب "الكابيتانو" مع النادي الاهلي طوال مسيرته 177 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 15.

ليرحل مطلع هذا الموسم إلى النصر السعودي، ولعب حتي الان مع "العالمي" 8 مباريات في الدوري حتي الان.
وعلي صعيد المنتخب الوطني توج غالي ببطولة الأمم الإفريقيه عام 2010، ولعب بقميص "الفراعنة" 74 مباراة وسجل هدف واحد.

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