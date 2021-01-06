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محمد العسيري

سياسي

من هو المستشار إبراهيم الهنيدي المعين بمجلس نواب 2021؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:48 م
المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدي
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ضمت قائمة أسماء المعينين بمجلس النواب، اسم المستشار إبراهيم الهنيدي، الذى شغل منصب رئيس لجنة شئون الأحزاب.

والمستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي ولد بمحافظة القاهرة عام 1949، وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1970 بتقدير عام جيد جدا.

والتحق بالعمل بالنيابة عام 1971 معاونا للنيابة وترقى فى السلم القضائى حتى درجة رئيس نيابة، كما عمل بجهاز المدعى العام الاشتراكى وبعدها رئيسًا بمحاكم جنوب القاهرة ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف.

وعمل مستشارا بمحكمة النقض من عام 1992 حتى عام 2013، وانتدب إبراهيم الهنيدي مساعدا للمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، لشئون جهاز الكسب غير المشروع عقب ثورة 30 يونيو، وتعد قضية الفساد بمؤسسة ''الأهرام الصحفية''، هى القضية الأبرز التى تم فتحها أثناء ولايته لجهاز الكسب غير المشروع.

وتولى منصب وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.

في سبتمبر 2015 وافق مجلس القضاء الأعلى، بالإجماع، على إعادة تعيين القاضي إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية السابق، لعمله نائبًا لرئيس محكمة النقض.

وكان من ضمن الثلاثة المرشحين الذين اختارهم مجلس القضاء الأعلى العام الماضى لإرسالهم لرئيس الجمهورية لشغل منصب رئيس محكمة النقض، قبل أن يقع الاختيار على المستشار مجدى أبو العلا رئيسا للمحكمة.

وفي يوليو 2017 عين إبراهيم الهنيدي نائبا ثانى لرئيس محكمة النقض، وهو المنصب الذى يشغله حاليا، بالإضافة لعضويته فى لجنة شئون الأحزاب.

وتولى منصب النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومن ثم تولى رئاسة لجنة شئون الأحزاب السياسية.


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