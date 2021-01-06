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الثقافة

هشام شعبان يكشف ملامح من روايته «ثلاثة ورابعهم كلبهم»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:48 م
هشام شعبان
هشام شعبان
خالد حماد
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أعلنت اليوم نتائج جائزة "صالون إحسان عبد القدوس" في مجالات الرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي، وجاء الروائي الشاب هشام شعبان ضمن أسماء الحاصلين على الجائزة عن روايته غير المنشورة "ثلاثة ورابعهم كلبهم".

ويقول الروائي هشام شعبان، في تصريحات لـ"الدستور"، "إن الفوز بجائزة إحسان عبد القدوس شرف كبير لي، وما يزيد من سعادتي ليس فقط الفوز بجائزة أدبية مرموقة ومهمة فحسب، بل لأنها تحمل اسم أحد الأدباء المفضلين لدي وهو الأستاذ الكبير إحسان عبد القدوس الذي أكن له ولأدباء تلك الفترة من تاريخ مصر كالأساتذة: توفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف إدريس ويوسف السباعي إعجابا وإجلالا كبيرين".

وعن روايته "ثلاثة ورابعهم كلبهم"، يقول هشام شعبان: "تدور الرواية في الفترة من 1963 وحتى 1981، وتبدأ بهجرة رب أسرة نوبي من بلدته بعد بناء السد العالي وغرق أراضيهم، لينتقل وأسرته إلى إحدى قرى محافظة أسيوط وهناك يبدأ حياة جديدة تخبئ له الكثير من المفاجآت والانكسارات، في تلك القرية يلتقي عبد الحفيظ بكل من ميخائيل المسيحي وحسين الدرويش الصوفي، وتنشأ بين ثلاثتهم علاقة قوية، تتشابك الأحداث وتمر السنين ومعها يتبدل واقع القرية بتبدل الأوضاع السياسية والاجتماعية، أبناء عبد الحفيظ الصغار يكبرون، وتكبر معهم مآسي أبيهم وصاحبيه ميخائيل وحسين، حتى تكون النهاية".

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