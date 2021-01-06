اتحاد المصريين بالخارج يهنئ التجمعات المسيحية في الجاليات بعيد الميلاد

هنأ الاتحاد العام للمصريين في الخارج، نيافة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكل الطوائف المسيحية في مصر وكل التجمعات المسيحية في الجاليات المصرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وقال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، في بيان، إن التلاحم بين أقباط مصر مسلميها ومسيحيها والتعايش بينهم يعد شكلًا حضاريا لرقي الشعب المصري الذي يثبت يومًا بعد يوم مدى وحدتهم وتكاتفهم.وأضاف سليم، أن النسيج المصري بين قطبي الأمة لا يمكنه أن يفرط مهما حاولت قوى الشر اللعب على أوتار الوحدة الوطنية في مصر.كما أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج المهندس إسماعيل أحمد إلى أن التحديات التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير وحتى الآن زادت من صلابة قطبي الأمة المصرية وجعلت من أعيادها فرحة لكل المصريين.