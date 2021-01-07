المدعية العامة بـ نيويورك: ترامب يقود محاولة انقلاب

‏أكدت المدعية العامة لولاية نيويورك، الأربعاء، أن ما يجري الآن من اقتحام للكونجرس الأمريكي محاولة انقلابية عنيفة بدأها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.واتهم الرئيس الأمريكي المنتخب ‏جو بايدن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتمرد وإشعال الفوضى في البلاد.وقال ‏جو بايدن، في كلمة له تعليقا على اقتحام أنصار ترامب للكونجرس، إن ما جرى ليس مظاهرة بل شكل من أشكال التمرد.وأضاف ‏جو بايدن: "المشاهد في الكونجرس تصل لحد التحريض ويجب أن تتوقف فورا".وشدد الرئيس الأمريكي المنتخب ‏على أن ما يجري من قبل المحتجين فوضى ستنتهي إلى تمرد.