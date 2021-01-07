المدعية العامة بـ نيويورك: ترامب يقود محاولة انقلاب
الخميس 07/يناير/2021 - 04:21 ص
محمد عمرطباعة
أكدت المدعية العامة لولاية نيويورك، الأربعاء، أن ما يجري الآن من اقتحام للكونجرس الأمريكي محاولة انقلابية عنيفة بدأها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.
واتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتمرد وإشعال الفوضى في البلاد.
وقال جو بايدن، في كلمة له تعليقا على اقتحام أنصار ترامب للكونجرس، إن ما جرى ليس مظاهرة بل شكل من أشكال التمرد.
وأضاف جو بايدن: "المشاهد في الكونجرس تصل لحد التحريض ويجب أن تتوقف فورا".
وشدد الرئيس الأمريكي المنتخب على أن ما يجري من قبل المحتجين فوضى ستنتهي إلى تمرد.
واتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتمرد وإشعال الفوضى في البلاد.
وقال جو بايدن، في كلمة له تعليقا على اقتحام أنصار ترامب للكونجرس، إن ما جرى ليس مظاهرة بل شكل من أشكال التمرد.
وأضاف جو بايدن: "المشاهد في الكونجرس تصل لحد التحريض ويجب أن تتوقف فورا".
وشدد الرئيس الأمريكي المنتخب على أن ما يجري من قبل المحتجين فوضى ستنتهي إلى تمرد.