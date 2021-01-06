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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من كلية علوم لفنانة تشكيلية.. رحلة «هدى» فى رسم قصص الأطفال (صور)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:34 م
رسم قصص الأطفال
رسم قصص الأطفال
أريج الجيار
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منذ نعومة أظافرها تعشق الأطفال، وتحب إمتاعهم وتسليتهم، وترسم معهم لرسم البسمة على وجوههم، مما دفع الفتاة العشرينية على صنع محتوى ترفيهي وتثقيفي وتعليمي من خلال قصص الأطفال المرسومة، تحاول إخراج البهجة في صنع عالمها الخاص مع الأطفال، فقامت بعمل القصص لهم.

«هدى الهادي»، ذات الـ٢٣عامًا، تخرجت من كلية علوم جامعة عين شمس، تقول: «بدأت أنمي موهبتي في الرسم وأتعلمته باحتراف من خلال الكورسات والفيديوهات على «اليوتيوب»، وعملت قصص للأطفال في الملجأ وعجبتهم، فقررت أطور نفسي وأنزل تدريب في مجلات الأطفال».

أرادت «هدى»، أن تضيف في عالمها مع الأطفال تقنيات حديثة، فقامت بعمل قصص تفاعلية لتنمي ذكائهم، وتشجعهم على حب القراءة والتعليم، وتعلمت الكثير من خلال ممارستها العمل في مجلات الأطفال، متمنية أن تصبح فنانة تشكيلية متخصصة في عمل قصص الأطفال.
رسم قصص الأطفال
رسم قصص الأطفال
رسم قصص الأطفال
رسم قصص الأطفال
رسم قصص الأطفال
رسم قصص الأطفال

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