جونسون يدين العنف بأمريكا ويطالب بانتقال سلمى للسلطة

أعرب بوريس جونسون، ‏رئيس وزراء بريطانيا، الأربعاء، عن إدانته للعنف الذي وقع من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في الكونجرس.ودعا جونسون، في بيان مساء اليوم، إلى ضرورة دعم الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.واتهم الرئيس الأمريكي المنتخب ‏جو بايدن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتمرد وإشعال الفوضى في البلاد.وقال ‏جو بايدن في كلمة له تعليقا على اقتحام أنصار ترامب للكونجرس إن ما جرى ليس مظاهرة بل شكل من أشكال التمرد.وأضاف ‏جو بايدن "المشاهد في الكونجرس تصل لحد التحريض ويجب أن تتوقف فورا".وشدد الرئيس الأمريكي المنتخب ‏على أن ما يجري من قبل المحتجين فوضى ستنتهي إلى تمرد.