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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يدين العنف بأمريكا ويطالب بانتقال سلمى للسلطة

الخميس 07/يناير/2021 - 07:20 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
محمد عمر
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أعرب بوريس جونسون، ‏رئيس وزراء بريطانيا، الأربعاء، عن إدانته للعنف الذي وقع من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في الكونجرس.

ودعا جونسون، في بيان مساء اليوم، إلى ضرورة دعم الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

واتهم الرئيس الأمريكي المنتخب ‏جو بايدن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتمرد وإشعال الفوضى في البلاد.

وقال ‏جو بايدن في كلمة له تعليقا على اقتحام أنصار ترامب للكونجرس إن ما جرى ليس مظاهرة بل شكل من أشكال التمرد.

وأضاف ‏جو بايدن "المشاهد في الكونجرس تصل لحد التحريض ويجب أن تتوقف فورا".

وشدد الرئيس الأمريكي المنتخب ‏على أن ما يجري من قبل المحتجين فوضى ستنتهي إلى تمرد.

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