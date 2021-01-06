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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بإجراءات وقائية.. إقامة قداس عيد الميلاد المجيد بكوم أمبو (صور)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:26 م
قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد المجيد
أسوان_إسراء توفيق
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شهدت كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة المطحن بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، مع تطبيق الإجراءات الوقائية المكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأدى صلاة  قداس عيد الميلاد المجيد كلًا من:  كاهن الكنيسة القمص أنجلوس عادل شكري، وشمامسة الكنيسة، مع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي من أبرزها ارتداء الكمامات.

وشهدت الكنائس بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان تشديدات أمنية مكثفة، وذلك في أطار السيطرة الأمنية خلال أداء صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.
قداس عيد الميلاد المجيد
قداس عيد الميلاد المجيد
قداس عيد الميلاد المجيد
قداس عيد الميلاد المجيد
قداس عيد الميلاد المجيد
قداس عيد الميلاد المجيد
قداس عيد الميلاد المجيد
قداس عيد الميلاد المجيد

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