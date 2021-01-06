بإجراءات وقائية.. إقامة قداس عيد الميلاد المجيد بكوم أمبو (صور)

شهدت كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة المطحن بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، مع تطبيق الإجراءات الوقائية المكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأدى صلاة قداس عيد الميلاد المجيد كلًا من: كاهن الكنيسة القمص أنجلوس عادل شكري، وشمامسة الكنيسة، مع تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي من أبرزها ارتداء الكمامات.وشهدت الكنائس بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان تشديدات أمنية مكثفة، وذلك في أطار السيطرة الأمنية خلال أداء صلوات قداس عيد الميلاد المجيد.