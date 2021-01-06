بايدن يتهم أنصار ترامب بالتمرد ونشر الفوضي

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب ‏جو بايدن، الأربعاء، أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتمرد وإشعال الفوضى في البلاد.وقال ‏بايدن، في كلمة له تعليقًا على اقتحام أنصار ترامب للكونجرس إن ما جرى ليس مظاهرة، بل شكلًا من أشكال التمرد: "المشاهد في الكونجرس تصل لحد التحريض ويجب أن تتوقف فورًا".وشدد الرئيس الأمريكي المنتخب ‏على أن ما يجري من قبل المحتجين فوضى ستنتهي إلى تمرد.