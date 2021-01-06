بايدن يتهم أنصار ترامب بالتمرد ونشر الفوضي
الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:22 م
محمد عمرطباعة
اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتمرد وإشعال الفوضى في البلاد.
وقال بايدن، في كلمة له تعليقًا على اقتحام أنصار ترامب للكونجرس إن ما جرى ليس مظاهرة، بل شكلًا من أشكال التمرد: "المشاهد في الكونجرس تصل لحد التحريض ويجب أن تتوقف فورًا".
وشدد الرئيس الأمريكي المنتخب على أن ما يجري من قبل المحتجين فوضى ستنتهي إلى تمرد.
وقال بايدن، في كلمة له تعليقًا على اقتحام أنصار ترامب للكونجرس إن ما جرى ليس مظاهرة، بل شكلًا من أشكال التمرد: "المشاهد في الكونجرس تصل لحد التحريض ويجب أن تتوقف فورًا".
وشدد الرئيس الأمريكي المنتخب على أن ما يجري من قبل المحتجين فوضى ستنتهي إلى تمرد.