إصابات كورونا بأستراليا ترتفع إلى 28536 حالة و909 وفيات

ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في أستراليا إلى 28 ألفا و536 شخصًا حتى الساعة 07:30 صباح اليوم الخميس (بتوقيت سيدني).وظلت الوفيات كما هي عند 909 حالات وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعافى 25 ألفا و803 أشخاص من مرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعًا.