إصابات كورونا بأستراليا ترتفع إلى 28536 حالة و909 وفيات
الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:21 م
وكالاتطباعة
ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في أستراليا إلى 28 ألفا و536 شخصًا حتى الساعة 07:30 صباح اليوم الخميس (بتوقيت سيدني).
وظلت الوفيات كما هي عند 909 حالات وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتعافى 25 ألفا و803 أشخاص من مرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعًا.
وظلت الوفيات كما هي عند 909 حالات وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وتعافى 25 ألفا و803 أشخاص من مرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعًا.