فخري الفقي: نتمنى أن يساهم البرلمان الجديد في خدمة الوطن

بعث أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولى السابق، فخرى الفقي عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية لاختياره ضمن الأعضاء المعينين لنسبة الـ5٪ بمجلس النواب.وقال الفقي، لـ«الدستور»:"نتمنى أن يكون مجلس النواب الجديد بداية عمل نستطيع من خلاله تقديم يد العون للجميع وأن نساهم في خدمة الوطن".أضاف عضو الأمانة المركزية لمستقبل وطن أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت، الآن، أفضل عن ذي قبل وفي تحسن مستمر، بفضل المشروعات القومية التي تم تحقيقها على أرض الواقع والتي تصب جميعها في النهاية لصالح المواطن.