القائمة الكاملة لأسماء المعينين بمجلس النواب
الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:30 م
حصل موقع صحيفة الدستور على القائمة الكاملة لأعضاء مجلس النواب المعينين من رئيس الجمهورية عبالفتاح السيسي.
منصف نجيب
درية شرف الدين
حسام غالى
نيفين الطاهري
عماد خليل كامل
عادل عبد الفضيل
محمد سعد عوض الله
المستشار إبراهيم الهنيدي
محمد عمر الزيات / والد شهيد
محمد زكي أبو حسن
الشيخ سالم مراحيل
دينا عبد الكريم
إيمان العجوز
عبلة الألفي
الشيخ على جمعه
جمال السعيد
فخري الفقي
هدي عبد الستار
منال هلال
ندي الألفى
فرحة الشناوي
آية مدني
نادية السعدني
جيهان زكي
سحر عطيه
كريم سدراك
دينا أحمد إسماعيل
منصف نجيب
درية شرف الدين
حسام غالى
نيفين الطاهري
عماد خليل كامل
عادل عبد الفضيل
محمد سعد عوض الله
المستشار إبراهيم الهنيدي
محمد عمر الزيات / والد شهيد
محمد زكي أبو حسن
الشيخ سالم مراحيل
دينا عبد الكريم
إيمان العجوز
عبلة الألفي
الشيخ على جمعه
جمال السعيد
فخري الفقي
هدي عبد الستار
منال هلال
ندي الألفى
فرحة الشناوي
آية مدني
نادية السعدني
جيهان زكي
سحر عطيه
كريم سدراك
دينا أحمد إسماعيل