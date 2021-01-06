القائمة الكاملة لأسماء المعينين بمجلس النواب

حصل موقع صحيفة الدستور على القائمة الكاملة لأعضاء مجلس النواب المعينين من رئيس الجمهورية عبالفتاح السيسي.منصف نجيبدرية شرف الدينحسام غالىنيفين الطاهريعماد خليل كاملعادل عبد الفضيلمحمد سعد عوض اللهالمستشار إبراهيم الهنيديمحمد عمر الزيات / والد شهيدمحمد زكي أبو حسنالشيخ سالم مراحيلدينا عبد الكريمإيمان العجوزعبلة الألفيالشيخ على جمعهجمال السعيدفخري الفقيهدي عبد الستارمنال هلالندي الألفىفرحة الشناويآية مدنينادية السعدنيجيهان زكيسحر عطيهكريم سدراكدينا أحمد إسماعيل