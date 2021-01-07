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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

رابط كلية تجارة جامعة القاهرة للحصول على نتيجة الميد تيرم

الخميس 07/يناير/2021 - 07:10 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
أسماء منصور
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سجلت محركات البحث على جوجل اليوم عمليات بحث كثيرة بخصوص رابط كلية تجارة جامعة القاهرة للحصول على نتيجة الميد تيرم الخاص بالفصل الدراسي الأول 2020-2021 اليوم الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح التي تمت في اليوميين الماضيين.

مما جعل مئات الطلاب يترقبون الحصول على النتيجة الخاصة بهم، حيث ينتظر طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة 2021 رابط نتيجة الميدتيرم، من الحصول على نتائج امتحانات منتصف الترم الأول، ويعتبر هذا الإجراء الإلكتروني ضمن الإجراءات المتخذة من وزارة التربية والتعليم المصرية، والتي تم إنتهاجها بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

رابط كلية تجارة جامعة القاهرة للحصول على نتيجة الميد تيرم

خطوات الحصول على النتيجة علي رابط كلية تجارة جامعة القاهرة للحصول على نتيجة الميد تيرم كالتالي:

1 - الدخول على موقع نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة ( من هنا).

2 - إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

3 - كتابة الفرقة والقسم الخاصين بالطالب

وسبق وصرح الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، بإنه تم انتهاء عمليات التصحيح وأعلن أن نسبة النجاح بين الطلاب في جميع الفرق بلغت 90%.

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وأعقب أن نتيجة الميد تيرم كلية التجارة جامعة القاهرة التزمت بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص من تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على الطلاب امتثالا للقرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بتأجيل امتحانات الترم الأول حتى العشرين من شهر فبراير المقبل.

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