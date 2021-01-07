زعيم الديمقراطيين بـ«الشيوخ» ورئيسة النواب يدعوان ترامب لمطالبة محتجى الكابيتول بالمغادرة فورًا

أصدر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بيانًا مشتركًا، دعيا فيه الرئيس دونالد ترامب إلى مطالبة المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بالمغادرة على الفور.وقال البيان: «ندعو الرئيس ترامب لمطالبة جميع المتظاهرين عند مبنى الكابيتول بالمغادرة فورًا»، وفقًا لما أوردته شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية.