بايدن: لابد من وضع نهاية للحصار المفروض على الكونجرس

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه لابد من وضع نهاية للحصار المفروض على الكونجرس.وأضاف بايدن خلال كلمة تبث الآن: "أنا مصدوم وحزين لما وصلت إليه الأمور ولابد من استعادة الديمقراطية وسيادة القانون"، لافتا إلى أن المشاهد في مبني الكونجرس وصلت إلى حد التحريض وينبغي أن تتوقف فورا.وكان متظاهرون من أنصار الرئيس دونالد ترمب اقتحموا قاعة مجلس النواب بعدما تمكنوا من اختراق مبنى الكونجرس، ودخول مقر مجلس الشيوخ.واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كما اشتبكت معهم، وطلبت من الصحفيين الاستلقاء أرضا ومن النواب استخدام أقنعة واقية من الغاز.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه جرى مواجهة مسلحة عند باب قاعة مجلس النواب، في وقت شهر عناصر الشرطة أسلحتهم لحماية أعضاء مجلس النواب.