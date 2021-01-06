استدعاء الحرس الوطني و«الحماية الفيدرالية» للتعامل مع الوضع في الكونجرس

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أوامر للحرس الوطني و"خدمات الحماية الفيدرالية" الأخرى للتعامل مع الوضع عند مبنى الكابيتول.وأضافت المتحدثة - وفق ما أوردته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الأربعاء- "نكرر دعوة الرئيس ترامب لمناهضة العنف والبقاء سلميين".