البابا تواضروس: المسيح جاء ليمنح السعادة للإنسان

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الله خلق الإنسان ليشعر بالفرح والسعادة كل حين.أضاف البابا، خلال كلمته في قداس عيد الميلاد المجيد بدير وادي النطرون، مساء اليوم: "الله خلقنا لرسالة أوعمل والإنسان بدون هدف يفقد معنى حياته وسعادته، وفي ميلاد المسيح تأملات كثيرة لمعنى الفرح والسعادة".وتابع"جاء المسيح ليمنح الإنسان فرحًا كبيرًا بحياته، وميلاده نشر الفرحة في حياة البشرية"، مضيفًا أن أحداث الميلاد جسدت العديد من مشاهد الفرح، بدءًا من بشارة الملاك للسيدة العذراء مريم بميلاد المسيح مخلصًا للبشرية.وتسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا في إلغاء احتفالات عيد القيامة، فاحتفلت الكنائس بالعيد في أجواء غير مسبوقة وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من تفشي الوباء..