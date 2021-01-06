حسام الدين محمود يفوز بجائزة بطل الشباب الافريقي العربي في مسابقة مجلة مستر مايند

فاز حسام الدين محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حرب مصر بلدي، بجائزة بطل الشباب الافريقي العربي في المسابقة التي طرحتها مجلة مستر مايند Mastermind دولة زيمبابوي.وتعد "مستر مايند" المجلة الاكثر انتشاراً بين اوساط الشباب الافريقي، ومنصة حراس القيادة الافريقية Guardians of AfroArab Leadership ، وأحد المنصات الشبابية الكبيرة في افريقيا.وقال حسام الدين محمود، أمين شباب الجمهورية بحزب مصر بلدي، إنه تصدرت صورته غلاف المجلة للعام الثالث علي التوالي بمناسبة فوزه بالبطولة في المسابقة ضمن 30 شاب من أصل عدد كبير من القيادات الشبابية المرشحين من الدول الافريقية والعربية المشاركة وذلك في اعقاب اعلان نتيجة المسابقة وكذا منصة حراس القيادة الافريقية.الجدير بالذكر ان المسابقة طرحت في نهايات عام 2020 لاختيار افضل 30 شاب افريقي عربي من الشباب الاكثر تأثيراً في عمر 30 عام وذلك لعام 2020 ويتم اختيار المرشحين للفوز بهذة الجائزة بناء علي ترشيحات مباشرة من الشباب الافريقي والعربي.