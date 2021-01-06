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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صرف تعويضات لـ5 أسر متضررة من انفجار ماسورة غاز بعقار الجمرك

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:07 م
أسر متضررة من انفجار
أسر متضررة من انفجار ماسورة غاز بعقار الجمرك
هبه عويضه
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وجهت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق إغاثة إدارة الجمرك الاجتماعية، لموقع انفجار ماسورة غاز بعقار بحي الجمرك والذي أدى إلى إصابة شخصين، وتضرر الأسر المتواجدة بالعقار المنهار.

وأشار بيان صادر من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية مساء اليوم، إلى أنه ورد بلاغ من غرفه عمليات المحافظة، بانفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالطابق التاسع علوى والأخير بالعقار الكائن 8 حارة خليل بك متفرع من شارع إسماعيل صبري، بطاق حي الجمرك.

وأضاف البيان أن الانفجار أدى لإصابة قاطنة الشقة بإصابات بسيطة، وإصابة أحد المارة أمام العقار بإصابة بسيطة أيضًا نتيجة تساقط بعض الطوب من الشقة إثر حدوث موجة انفجارية أدت لسقوط أجزاء من حوائط الشقة إلى الخارج.

وبناء على توجيهات الدكتورة ماجدة جلاله وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تم نزول فريق اغاثه إدارة الجمرك الاجتماعية، وتبين من الحصر أن انفجار ماسورة غاز بالعقار المذكور أدى إلى إصابة احد المارة وتم نقله إلى مستشفى الأوقاف بإصابة بسيطة بقدمه، كما نتج عن الانفجار انهيار بالعقار المقابل وخروج ٥ أسر بعدد ١٧ فردا للشارع بسبب انهيار في الشقق والأسقف.

وتم توجيه الأسر المنكوبة لعمل محضر، وعمل اللازم لصرف التعويضات اللازمة لهم، وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بعمل بعض التدخلات بتوزيع كوفريتيات وألحفة، وشنط مواد غذائية للأسر المتضررة من الحادث بمعرفه الجمعية الشرعية.

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد وقوع انفجار بشقة سكنية بالعقار رقم 8 حارة خليل بك متفرع من شارع إسماعيل صبري دائرة القسم، وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات من الحماية المدنية وسيارة إسعاف الى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انفجار أسطوانة غاز داخل شقة بالطابق التاسع علوي والأخير بالعقار المشار إليه، وأسفر الانفجار عن إصابة سيدة قاطنة الشقة بإصابات بسيطة، وإصابة أحد الأشخاص تصادف مروره بالشارع أمام العقار نتيجة تساقط بعض الطوب من الشقة، إثر حدوث موجة انفجارية أدت لسقوط أجزاء من حوائط الشقة إلى الخارج، فيما تبين أن المصابين إصابتهما طفيفة وتم علاجهما بمحل الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارى العرص على النيابة لمباشرة التحقيق.
صرف تعويضات لـ5 أسر متضررة من انفجار ماسورة غاز بعقار الجمرك
صرف تعويضات لـ5 أسر متضررة من انفجار ماسورة غاز بعقار الجمرك
صرف تعويضات لـ5 أسر متضررة من انفجار ماسورة غاز بعقار الجمرك
صرف تعويضات لـ5 أسر متضررة من انفجار ماسورة غاز بعقار الجمرك
صرف تعويضات لـ5 أسر متضررة من انفجار ماسورة غاز بعقار الجمرك
صرف تعويضات لـ5 أسر متضررة من انفجار ماسورة غاز بعقار الجمرك
صرف تعويضات لـ5 أسر متضررة من انفجار ماسورة غاز بعقار الجمرك
صرف تعويضات لـ5 أسر متضررة من انفجار ماسورة غاز بعقار الجمرك
صرف تعويضات لـ5 أسر متضررة من انفجار ماسورة غاز بعقار الجمرك
صرف تعويضات لـ5 أسر متضررة من انفجار ماسورة غاز بعقار الجمرك

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