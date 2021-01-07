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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 7-1-2021

الخميس 07/يناير/2021 - 07:57 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 7-1- 2020 بالأسواق المحلية المصرية.

على المستوى المحلي، جاء متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري،اليوم الخميس 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محليًا، استقرسعر الريال السعودي اليوم في الإسكان والتعمير وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المصري للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-1-2021

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر
4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة
4.08 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
4.09 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في قناة السويس
4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن الريال هو الوحدة الأساسية لعملة المملكة العربية السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن البنك المركزي السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة. ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا. والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986.

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