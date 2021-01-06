المدعي العام بواشنطن يحث ترامب على دعوة مؤيديه للتوقف

حث المدعي العام في العاصمة الأمريكية واشنطن، كارل راسين، اليوم الأربعاء، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على ضرورة دعوة مؤيديه للتوقف والكف عما يقومون به "على الفور".وأصدر المدعي العام في واشنطن، ردًا على اقتحام المتظاهرين مبنى الكابيتول، بيانًا طالب فيه ترامب بدعوة المتظاهرين إلى "التوقف والامتناع والعودة من حيث أتوا بطريقة سلمية"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.وحث ترامب على "فعل ما لم يفعله بعد" ودعوة مؤيديه إلى مغادرة مقاطعة كولومبيا، وتأييد انتقال السلطة بالكامل إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس.ودعا البيان، سكان المقاطعة إلى البقاء في منازلهم وعدم انتقال أي شخص تحت أي ظرف إلى وسط المدينة أو التواجد بالقرب من المباني الفيدرالية.