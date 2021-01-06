أحد أنصار ترامب يعتلي كرسي رئاسة مجلس الشيوخ

جلس أحد أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على كرسي رئاسة مجلس الشيوخ.وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة الأمريكية وأنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء.واعتقلت السلطات الأمريكية، عددًا من أنصار الرئيس المنتهية ولايته خلال احتجاج في واشنطن، بعدما اقتحم عددًا من أنصاره مبنى الكونجرس.فيما كثفت الشرطة الأمريكية من تواجدها بمحيط الكونجرس، بعد اقتحام عددًا من أنصار ترامب المبنى، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".وأطلقت الشرطة الأمريكية، الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي تجمعت واقتحم بعضهم مبنى الكونجرس.