بمشاركة مصر.. عقد اجتماع لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية الليبية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز عقدت اجتماعا إلى جانب أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية بحضور عدد من الأطراف المحلية والدولية.وأوضحت البعثة في بيانها عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، أن هدف الاجتماع هو مناقشة ومتابعة سلة الإصلاحات التي نوقشت خلال اجتماعات جنيف في 15 ديسمبر 2020.وأضاف البيان أن الاجتماع ضم أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية وهم سفراء جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وضم كذلك وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج بومطاري، ونائب وزير المالية في الحكومة المؤقتة، امراجع غيث، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، والقائم بأعمال وزير التخطيط المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد الزيداني، بالإضافة إلى ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الوطني.كما شارك في الاجتماع خبراء اقتصاديون ليبيون من المشاركين في الحوار الاقتصادي الليبي وممثلون عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.