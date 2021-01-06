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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بمشاركة مصر.. عقد اجتماع لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية الليبية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:53 م
متابعة الإصلاحات
متابعة الإصلاحات الاقتصادية الليبية
عبير سليم
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز عقدت اجتماعا إلى جانب أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية بحضور عدد من الأطراف المحلية والدولية.

وأوضحت البعثة في بيانها عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، أن هدف الاجتماع هو مناقشة ومتابعة سلة الإصلاحات التي نوقشت خلال اجتماعات جنيف في 15 ديسمبر 2020.

وأضاف البيان أن الاجتماع ضم أعضاء الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية وهم سفراء جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وضم كذلك وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج بومطاري، ونائب وزير المالية في الحكومة المؤقتة، امراجع غيث، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، والقائم بأعمال وزير التخطيط المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد الزيداني، بالإضافة إلى ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الوطني.

كما شارك في الاجتماع خبراء اقتصاديون ليبيون من المشاركين في الحوار الاقتصادي الليبي وممثلون عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
بمشاركة مصر.. عقد اجتماع لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية الليبية
بمشاركة مصر.. عقد اجتماع لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية الليبية

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