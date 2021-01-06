25379 إصابة بكورونا في فرنسا

أعلنت فرنسا اليوم الأربعاء، تسجيل 25379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2705618 حالة في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 66565 بعد تسجيل 283 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.

