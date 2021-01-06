ترامب يطالب مناصريه أمام «الكابيتول» بالحفاظ على سلمية الاحتجاجات

طالب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مناصريه الموجودين أمام مبنى الكونجرس الأمريكي "كابيتول" أن يبقوا مسالمين.وقال ترامب - في تغريدة من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء - " أطالب الجميع عند مبنى الكابيتول بالبقاء مسالمين. لا للعنف.. تذكروا نحن حزب القانون والنظام.. احترموا القانون ورجالنا ونسائنا العظماء ممن يرتدون الزي الأزرق (الأمن).. شكرا".يأتي هذا بعدما اقتحم عدد من مناصري ترامب مبنى الكابيتول أثناء تصويت الهيئة الانتخابية، ما أدى إلى إيقاف التصويت مؤقتًا.