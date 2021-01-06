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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رفع حالة التأهب في القواعد العسكرية الأمريكية بعد اقتحام الكونجرس

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:42 م
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
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كشفت مصادر لـ"الدستور" عن أنه رفعت حالة التأهب في القواعد العسكرية الأمريكية كافة، كما أبلغت القيادة الوسطى القطع البحرية في الخليج بالاستعداد لأي احتمال، تزامنا مع اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس، احتجاجا على فوز منافسه الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقعت اشتباكات بين قوات الشرطة الأمريكية وأنصار ترامب داخل مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء.

واعتقلت السلطات الأمريكية، عددًا من أنصار الرئيس المنتهية ولايته خلال احتجاج في واشنطن، بعدما اقتحم عددًا من أنصاره بمنى الكونجرس.

فيما كثفت الشرطة الأمريكية من تواجدها بمحيط الكونجرس، بعد اقتحام عددًا من أنصار ترامب المبنى، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وأطلقت الشرطة الأمريكية، الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي تجمعت واقتحم بعضهم مبنى الكونجرس.

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