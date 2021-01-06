سامح سعد: نحتاج لخفض الضرائب لتنشيط السياحة الداخلية

قال الخبير السياحي سامح سعد، رئيس شركة "أشتي" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن شركته ستشارك في المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة تحت عنوان "شتي في مصر".وأضاف "سعد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لابد من خفض الضرائب المقررة على تذاكر الطيران للمسافرين إلى المدن السياحية، في إطار العمل علي تنشيط السياحة الداخلية في ظل أزمة فيروس كورونا.وأوضح "سعد" أن القطاع السياحي تعرض لأزمة قوية للغاية لذا فلابد من العمل عبر التعاون بين الجهات المختلفة لخفض الضرائب المقررة على الأنشطة السياحة خلال فترة أزمة كورونا.وأشار سعد إلى أن السياحة الداخلية تعد الحل الوحيد حاليا في ظل أزمة كورونا، لذا لابد لجميع الجهات المسئولة أن تعمل على دعمها.