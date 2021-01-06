«حالتها خطرة».. إصابة أمريكية بطلقات نارية خلال محاولة اقتحام الكونجرس

أفادت قناة "CNN" الأمريكية، بوجود امرأة في حالة خطيرة بعد إصابتها بعيار ناري في الصدر في محيط مبنى الكونجرس خلال محاولة اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونجرس لمنعه من التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز فيها منافسه جو بايدن.وأطلقت قوات أمن الكونجرس الأمريكي، مساء اليوم، النار على أنصار ترامب من أجل منع وصولهم إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين اجتمعوا للتصديق على نتيجة فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.