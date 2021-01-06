أسقف بنى سويف يترأس قداس عيد الميلاد المجيد (صور)

ترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بني سويف، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة ومعلم الكنيسة دون مشاركة شماسة أو أي من المواطنين.كما ترأس الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس المطرانية بمدينة ببا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة العاشرة والنصف مساء.وقال الأنبا غبريال فى بيان له، إنه أقيمت قداسات في عدد من كنائس الإيبارشية بحيث يقام قداس في كل منطقة بمشاركة كهنة باقى الكنائس وأيضا بدون مشاركة شماسة وأيا من أفراد الشعب.وتابع: تأتي هذه الإجراءات في ضوء القرارات التي اتخذتها إيبارشية بني سويف لدعم جهود الدولة المصرية لمجابهة وباء كوورنا في ضوء زيادة أعداد المصابين بشكل كبير خلال الفترة الماضية.