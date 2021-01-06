«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا

«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:35 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تخصيص 8 آلاف كرتونة مواد غذائية مقدمة من مؤسسة حياة كريمة لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة في إطار حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين.
وقال المحافظ، إن القيادة السياسية، تحرص دائما على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، مؤكدًا تكاتف جميع الجهات لتوفير حياة كريمة بقرى المحافظة.
وأوضح المحافظ، أنه يتم التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، للتوزيع بصورة عادلة ولضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكدا الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
من جانبه، تابع اليوم الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ توزيع الكراتين بعدد من قرى مركز المنيا وديرمواس بحضور رؤساء المدن، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، والمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
وقال المحافظ، إن القيادة السياسية، تحرص دائما على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، مؤكدًا تكاتف جميع الجهات لتوفير حياة كريمة بقرى المحافظة.
وأوضح المحافظ، أنه يتم التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، للتوزيع بصورة عادلة ولضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكدا الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
من جانبه، تابع اليوم الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ توزيع الكراتين بعدد من قرى مركز المنيا وديرمواس بحضور رؤساء المدن، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، والمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا