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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:35 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا ـ على حسين
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تخصيص 8 آلاف كرتونة مواد غذائية مقدمة من مؤسسة حياة كريمة لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بجميع مراكز المحافظة في إطار حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين.

وقال المحافظ، إن القيادة السياسية، تحرص دائما على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، مؤكدًا تكاتف جميع الجهات لتوفير حياة كريمة بقرى المحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه يتم التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، للتوزيع بصورة عادلة ولضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكدا الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، تابع اليوم الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ توزيع الكراتين بعدد من قرى مركز المنيا وديرمواس بحضور رؤساء المدن، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، والمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا
«حياة كريمة» توزع 8 آلاف كرتونة على القرى الأكثر احتياجًا بالمنيا

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