«الداخلية الأمريكية» تدعو مقتحمي مبنى الكونجرس إلى مغادرته

دعا نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي، بالإنابة "كين كوتشينيلي"، اليوم الأربعاء المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكونجرس إلى مغادرة المكان.وقال كوتشينيلي - في تغريدة عبر (تويتر)، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية-: "إذا كنتم قد دخلتم مبنى الكابيتول ضد أوامر الشرطة، فيجب عليكم المغادرة، هناك مكان مناسب لحل المظالم. إنه ليس هو".وكان المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أليكسي وولتورنيست أعلن - في وقت سابق - أن "وزارة الأمن الداخلي شكلت غرفة عمليات افتراضية لوزارة الأمن الداخلي لتسهيل الاتصال والتنسيق بين الإدارات والوكالات، كما نفعل في العديد من الأحداث الكبيرة في العاصمة".