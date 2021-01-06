«اشتية» يلتقي مفوضية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، استمرار المحتل الإسرائيلي بعدم منح التأشيرات لطواقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تواجد هذه الطواقم في فلسطين أمر مهم، كونهم يوثقون انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين، ويسهمون بحفظ الذاكرة التراكمية لمعاناة الشعب الفلسطيني.جاء ذلك خلال لقائه اليوم، بمدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمس هينان عن بعد، بحثا خلاله أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين.وقال اشتية إن هناك تصاعدًا كبيرًا في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، بفعل عنف المستعمرين، والزيادة المضطردة في البرنامج الاستعماري والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى والمخيمات، والتدمير الممنهج لحل الدولتين وإمكانية قيام دولة فلسطينية.وبحث الاجتماع عمل اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء، لمناهضة التعذيب في مراكز التوقيف وقانون حماية الأسرة الذي تجري الحكومة حوارات حوله مع مختلف مكونات المجتمع.بدوره، حذر هينان من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وزيادة وتيرة الاستيطان، متناولًا في حديثه المساعي في عودة طواقم حقوق الإنسان إلى الأراضي الفلسطينية عقب حرمان إسرائيل لها من التأشيرات.