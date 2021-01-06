شبورة مائية كثيفة وانعدام للرؤية في شوارع كفر الشيخ (صور)

غطت شبورة مائية كثيفة شوارع محافظة كفر الشيخ، مما أدى إلى انعدام الرؤية وخاصة على الطرق السريعة، بصورة لم تشهدها المحافظة بهذه الكثافة منذ بداية العام.فيما أعلنت المحافظة استعدادها للتعامل مع طوارئ الطقس السيئ من خلال غرف عمليات تقوم علي متابعة ورصد الأوضاع أولا بأول وسرعة التعامل الفوري معها.