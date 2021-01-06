قداس عيد الميلاد بدون شعب الكنيسة بالإسكندرية (صور)

استقبلت كنائس الإسكندرية، مساء اليوم، صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، الذي بدأ منذ الساعة الخامسة مساءً، بإجراءات احترازية ووقائية مشددة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وسيطر الهدوء على كنائس المحافظة التي خليت من شعب الكنيسة، والذي تابع قداس عيد الميلاد من خلال تقنية البث المباشر على الصفحة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية، والقنوات الفضائية، الأمر الذي فرضته الإجراءات الاحترازية والوقائية.واقتصر قداس عيد الميلاد اليوم بكنائس الإسكندرية، على حضور الآباء الكهنة، و20 شخصًا من الشمامسة، وذلك تنفيذًا لقرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما تم اعتذرت الكنيسة عن استقبال المهنئين هذا العام، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين من وباء فيروس كورونا.ويحتفل أقباط مصر المسحيين الأرثوذكس غدًا السابع من يناير بعيد الميلاد المجيد، الذي اختلف طقوسه هذا العام عن الأعوام الماضية، حيث ألغيت قداسات الصلاة، والاحتفالات بداخل الكنائس، ومنع زيارة المقابر في يوم العيد وذلك تطبيقًا للإجراءات الوقائية تجنبًا لعدوى كوفيد- 19.