الأمن الأمريكي يطلق النار على أنصار ترامب لحماية أعضاء الكونجرس

أطلقت قوات أمن الكونجرس الأمريكي النار على أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمنع وصولهم إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين اجتمعوا للتصديق على نتيجة فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.ويحاول أنصار ترامب كسر الأبواب والنوافذ للدخول إلى قاعات الكونجرس، وسط إطلاق قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بجانب إطلاق نار لحماية النواب.كانت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أعلنت رفض طلب من عمدة العاصمة واشنطن لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونجرس للسيطرة على اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للمبني، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وأكدت وسائل الإعلام الأمريكي أن المتظاهرين يحاولون اقتحام قاعة مجلس النواب الأمريكي، وسط أنباء عن مواجهة مسلحة عند باب قاعة مجلس النواب التي تتواجد بها رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.