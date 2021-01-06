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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تضيف 6 دول أخرى إلى قائمة الدول التي تغطيها قيود سفر

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:17 م
الفلبين
الفلبين
وكالات
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أعلنت الفلبين، مساء الأربعاء، إضافة ست دول أخرى إلى قائمة الدول التي تغطيها قيود السفر المؤقتة لمنع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روك قوله في بيان إن "مكتب الرئيس، بناءً على توصية مشتركة من وزارتي الصحة والشؤون الخارجية، أدرج البرتغال والهند وفنلندا والنرويج والأردن والبرازيل ضمن البلدان الخاضعة لقيود السفر".

وتنضم الدول الست إلى قائمة قيود السفر المفروضة سابقًا على المسافرين من المملكة المتحدة، الدنمارك، أيرلندا، اليابان، أستراليا، إسرائيل، هولندا، هونج كونج، المنطقة الإدارية الخاصة، سويسرا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، إيطاليا، لبنان، سنغافورة، السويد، كوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وكندا وإسبانيا.

ووفق هذه الإجراءت تمنع السلطات المسافرين الأجانب القادمين من البرتغال والهند وفنلندا والنرويج والأردن والبرازيل أو الذين زاروها في غضون 14 يوما قبل وصولهم إلى الفلبين مباشرة، من دخول البلاد اعتبارا من 8 يناير، الساعة 0001 بتوقيت مانيلا (1600 بتوقيت جرينتش )، حتى 15 يناير.

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