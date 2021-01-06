أنصار ترامب يقتحمون حواجز مبنى «الكابيتول» بواشنطن

خرج الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في مسيرات؛ للتأكيد على ادعائه أن الانتخابات الرئاسية قد سُرقت منه.وقالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية إن الحشد كبير عند النصب التذكاري بواشنطن التي طلب عمدتها موريل باورز من السكان البقاء بعيدًا.فيما دفع المتظاهرون المتاريس المعدنية المحيطة بالجزء الخلفي من مبنى الكابيتول، واقتحموا الحقول العشبية المؤدية إلى الكابيتول.ووقف عدد من رجال الشرطة لحراسة المكان، لكن لم يتمكنوا من كبح التجمعات، حيث تسلق المئات المتاريس وركلوه جانبًا، وصرخوا "إلى الأمام !!"وحاول البعض الوصول إلى درجات مبنى الكابيتول، لكن قوات الشرطة أوقفتهم. وتعاملت الشرطة مع عدد قليل من الذين تمكنوا من اختراق الهياكل المعدنية.بعد بضع دقائق، صرخت أعداد من الحشود "الولايات المتحدة! الولايات المتحدة الأمريكية!"، وأمرت شرطة الكابيتول بإخلاء مبنيين في حرم الكابيتول - مبنى مكتبة الكونجرس جيمس ماديسون التذكاري ومكتب كانون هاوس، وكلاهما يقع مباشرة عبر شارع "إندبيندنس" من مبنى الكابيتول.وغردت النائبة إيلين لوريا (ديمقراطية من فرجينيا)، التي يقع مكتبها في مبنى كانون: "كان عليّ فقط إخلاء مكتبي بسبب قنبلة أنبوبية تم الإبلاغ عنها بالخارج".وداخل مبنى الكابيتول، يجتمع أعضاء الكونجرس اليوم لفرز أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية للرئيس المنتخب جو بايدن. بينما خارج المبنى، وقفت الشرطة على درجات السلم بحانب فوق حشد متزايد من المتظاهرين.