«البنتاجون» يرفض نشر الحرس الوطني لإنقاذ الكونجرس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الأربعاء، رفض طلبا من عمدة العاصمة واشنطن لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونجرس للسيطرة على اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للمبني، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وطلب رئيس بلدية واشنطن، وكذلك نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، منذ قليل، بتدخل الحرس الوطني للسيطرة على الشغب الذي ساد الكونجرس جراء اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونجرس لمنع التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.فيما أعلن عمدة واشنطن فرض حظر التجول في عموم المدينة، لاحتواء التظاهرات فيما طلبت الشرطة دعما أمنيا إضافيا لوقف أعمال الشغب التي طالت الكونجرس وإخراج المتظاهرين من الكونجرس.وطالب عمدة المدينة على الفور المواطنين والمقيمين بإخلاء الشوارع تماما لدخول حظر تجول حيز النفاذ في السادسة مساء بتوقيت الولايات المتحدة.