محافظ بورسعيد يزور عدد من الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم، عدد من الكنائس لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتضمنت الزيارة كنيسة الكاتدرال وكنيسة مارمرقس ببورفؤاد والكنيسة الإنجيلية.وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للأخوة الأقباط أبناء الوطن الواحد مؤكدًا أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين جميعهم نسيج واحد يعملوا من أجل رفعة الوطن.وأشار المحافظ إلى أن عيد الميلاد المجيد يعد عيدًا لكل المصريين ورمز للحب والتسامح، وأن المصريين دائمًا يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش وحب الوطن وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.