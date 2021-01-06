"لؤلؤة الدراما".. مى عمر تنجح باكتساح فى اختبار البطولة المطلقة (صور)

النجمة تتصدر ترند "جوجل" و"يوتيوب" وتبهر الجمهور بمسلسل "لؤلؤ"



نجاح كبير تحققه النجمة مى عمر، عبر مسلسلها "لؤلؤ" والمعروض حاليا على شاشة قناة ONE، حيث أثبتت النجمة الشابة جدارتها بالبطولة المطلقة التى تلعبها لأول مرة، حيث اتخذت مى عمر من التجديد والتنويع وإبهار المُشاهد عنوان لها، كعادتها فى كل عمل تقدمه لتحقق عنصرى المفاجأة والتشويق وتجعل من شخصيتها أيقونة تظل حديث المشاهدين عقب كل حلقة، وهذا ما ظهر للجمهور فى مسلسل "لؤلؤ" الذى يعد بطولتها المطلقة الأولى، إذ صارت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بجانب تصدر العمل الترند عقب كل حلقة.ونجحت مى عمر فى تقديم شخصية "لؤلؤ" المطربة التى تبدأ من الصفر ثم تنطلق فى سماء النجومية وعالم الثراء، بحرفية شديدة، واستطاعت خلق ضجة كبيرة عقب عرض الحلقات الأولى، نتيجة حضورها المبهر، وكسبت رهانها بخلق حالة من الإبداع الفنى على الشاشة، ولاقى المسلسل ردود أفعال واسعة سواء على مستوى المشاهدة أو السوشيال ميديا، حيث تصدرت أحداث المسلسل على وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة في مصر والدول العربية، واحتلت الترند على موقع "جوجل" وكذلك "يوتيوب".ومع عرض الحلقات الأولى للمسلسل سيطرت مقاطع فيديو على ترند موقع يوتيوب في مصر، وكذلك الدول العربية مثل المغرب والكويت وتونس والامارات على مدار الأيام الماضية، إضافة إلى تحقيق الأغانى التي غنتها مى عمر ومقاطع الفيديو من الحلقات العمل ملايين المشاهدات على فيس بوك، ومحركات البحث في موقع "جوجل" بمصر والدول العربية، ويستمر العمل في تحقيق النجاحات بشكل يومى.مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.