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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اشتباكات مسلحة».. «النواب الأمريكي» يطلب تدخل الحرس الوطني

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:24 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
محمد عمر
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طالبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، منذ قليل، بتدخل الحرس الوطني للسيطرة على الشغب الذي ساد الكونجرس، جراء اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس لمنع التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسية.

وأكدت وسائل الإعلام الأمريكي، أن المتظاهرين يحاولون اقتحام قاعة مجلس النواب الأمريكي، وسط أنباء عن مواجهة مسلحة عند باب القاعة التي تتواجد بها رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.

اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسية.

كان عمدة واشنطن أعلن فرض حظر التجول في عموم المدينة، لاحتواء التظاهرات فيما طلبت الشرطة دعما أمنيا إضافيا لوقف أعمال الشغب التي طالت الكونجرس وإخراج المتظاهرين من الكونجرس.

وطالب عمدة المدينة على الفور المواطنين والمقيمين بإخلاء الشوارع تماما لدخول حظر تجول حيز النفاذ في السادسة مساء بتوقيت الولايات المتحدة.

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