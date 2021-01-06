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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

548 وفاة و20331 إصابة بكورونا في إيطاليا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:59 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 548 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، مقابل 649 في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 20331 من 15378.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء 178596 اختبارا للكشف عن كوفيد-19 في اليوم السابق في مقابل 135106 اختبارات في اليوم الذي سبقه.

وسجلت إيطاليا 76877 وفاة بكوفيد-19 منذ اكتشاف تفشي المرض بالبلاد في 21 فبراير، وهي أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أعلى حصيلة على مستوى العالم.

وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي حالات الإصابة في إيطاليا بلغ 2.201 مليون إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى الذين يعالجون في المستشفيات من كوفيد-19 23174 اليوم الأربعاء، أي أقل 221 مريضا عن اليوم السابق.

وجرى إدخال 183 مريضا لوحدات العناية الفائقة مقابل 202 أمس الثلاثاء.

وزاد العدد الحالي للمرضى في وحدات العناية الفائقة حالتين إلى 2571 مريضا.

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