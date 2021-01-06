إقامة قداس عيد الميلاد بالقليوبية دون حضور من المواطنين

شهدت كنائس محافظة القليوبية إقامة قداس عيد الميلاد المجيد في أجواء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، دون حضور مصلين من المواطنين، وتواجد الكهنة وعدد صغير من الشماسة وفق الإجراءات والتعليمات لأداء القداس والصلوات.وتوجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا في كنيسة العذراء قبيل القداس مباشرة، حيث وجه التهاني في وجود عددا من أعضاء مجلس النواب دون حضور عدد كبير من التنفيذيين أو المواطنين للتهنئة مثل كل عام التزاما بتعليمات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وأعرب الأنبا مكسيموس عن سعادته بتلك الزيارة، مؤكدا أن صلاة العيد اليوم من أجل مصر أن تكون فى سلام ونعمة دائمة وأن يحفظها من شر هذا الوباء.وأكد المحافظ عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار.