حركة تغييرات في مديرية الصحة بالمنوفية

كشف مصدر طبي بوزارة الصحة، عن صدور تكليفات جديدة لعدد من القيادات في مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، لمدة 3 شهور قادمة، لتسيير حركة العمل وضخ دماء جديدة.وذكرت المصادر الطبية، أن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أصدر قرارا بندب الدكتور محمد صلاح، للقيام بأعمال مدير العزل في مستشفى الباجور العام، كما تم إلغاء ندب الدكتور أسامة منصور مدير المستشفيات، وندبه مديرًا لمستشفى الصدر بشبين الكوم لمدة 3 شهور، وإعفاء الطبيب إيهاب محمود حليم من انتدابه مديرا بمستشفى صدر شبين الكوم.وأكدت المصادر الطبية، ندب الدكتور أحمد سمير مدير الطوارئ بمديرية الصحة في المنوفية، قائمًا بأعمال مدير إدارة المستشفيات لمدة 3 شهور، كما تم ندب الدكتورة الشيماء شفيق نجدي كمدير لإدارة الطوارئ بالمديرية لمدة 3 شهور.