واشنطن تفرض حظر تجوال والشرطة تطلب الدعم بعد اقتحام الكونجرس

أعلن عمدة واشنطن فرض حظر التجول في عموم المدينة، الأربعاء، بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للتصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسية.من جانبها طلبت شرطة واشنطن دعما أمنيا إضافيا من أجل وقف أعمال الشغب التي طالت الكونجرس وإخراج المتظاهرين من الكونجرس، وسط تقارير عن إصابة رجال الأمن جراء تعرضهم للاعتداءات، وذلك وفق وسائل الإعلام الأمريكي.وطالب عمدة المدينة على الفور المواطنين والمقيمين بإخلاء الشوارع تماما لدخول حظر تجول حيز النفاذ في السادسة مساء بتوقيت الولايات المتحدة.وأوقف الكونجرس الأمريكي، مساء اليوم، جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية نتيجة اقتحام أنصار الرئيس المنتخب جو بايدن الكونجرس اعتراضا على إعتزامه إعلان فوز بايدن.وأغلقت الشرطة الأمريكية بعض القاعات على النواب من أجل حمايتهم في غادر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي رئيس مجلس الشيوخ، الكونجرس بعد اقتحام المتظاهرين لشرفات ومباني أساسي للكونجرس.وبدأت مساء اليوم جلسة الكونجرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب للتصديق بشكل نهائي على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة وهزيمة الرئيس الحالي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة.وتوافد مناصرو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في واشنطن رفضا لإعلان هزيمته في انتخابات الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.