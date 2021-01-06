بالكمامات.. انطلاق قداس عيد الميلاد المجيد بمطروح (صور)

انطلق اليوم الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من كورونا، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم وسط مدينة مرسى مطروح بحضور الأب بجيمي الأنبا بولا والقمص متي زكريا راعي الكنيسة والقس نوح نبيل.والتزم الجميع بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للحماية من احتمالية الإصابة بكورونا، حيث اقتصر قداس عيد الميلاد المجيد بمطروح على حضور 3 آباء كهنى و15 شماسا، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.